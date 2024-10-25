Шесть руководителей областных и специализированных прокуратур написали заявления об увольнении.

Об этом сообщает телеграм-канал Офиса генпрокурора Украины.

Сообщается, что в отставку уходят руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона страны.

Отмечается, что все они получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенные по решению суда.

Как стало известно, в Украине планируют увеличить зарплаты прокурорам и судьям.

Прокуроры апеллируют к росту прожиточного минимума, который не менялся с 2021 года, а судьи – к необходимости ввести выплату премий судьям первой инстанции до 40% должностного оклада за каждый месяц, потому что "из-за низкой зарплаты никто не хочет работать в местных судах".

Напомним, после скандала вокруг МСЭК в Хмельницкой области на Черкасчине выявили более полсотни прокуроров-инвалидов.

Согласно официальной информации, 60 местных прокуроров имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего числа судебных представителей обвинения, работающих в области. 59 из них получили инвалидность до вторжения РФ 2022 года.