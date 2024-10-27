Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что его автомобиль обстреляли.

Политик опубликовал видео инцидента, которое попало в СМИ и телеграм-каналы.

В едущей машине слышны крики и видны два пулевых отверстия в лобовом стекле. Не исключено, что водитель получил ранения.

Отметим, что в Боливии уже две недели идут акции протеста сторонников бывшего президента. В частности, активисты блокируют автомагистрали, откуда их пытаются оттеснить полицейские.

Боливию сейчас возглавляет однопартиец Моралеса по правящей социалистической партии – Луис Арсе. Тем не менее, оба политика находятся в запутанном конфликте на фоне того, что в Боливии нарастают проблемы с экономикой.

Ранее в Боливии провалилась попытка госпереворота, в результате чего был задержан генерал Суньига.

После того, как войска взяли в окружение президентский дворец, Хуан Хосе Суньига заявил, что захватил власть. Тогда экс-президент страны Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота.

Напомним, Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС.