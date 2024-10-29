В Киеве завтра, 30 октября, начнется отопительный сезон для жилого фонда. Решение принято с учетом ожидаемого похолодания до среднесуточной температуры +8 в течение трех дней.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

"Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточное значение которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября", - написал он.

Кличко отметил, что на полный запуск централизованной системы теплоснабжения Киева потребуется около недели.

Видимо, из-за запуска отопления в центре Киева сегодня утром прорвало трубу с горячей водой.

С 14 октября в столице начался отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других заведений социальной сферы города.

Напомним, секретарь СНБО Александр Литвиненко предупредил, что массированные ракетные атаки по энергетике могут возобновиться после старта отопительного сезона.

Ранее премьер спрогнозировал, что грядущая зима может быть самой тяжелой для Украины за время войны.