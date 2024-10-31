Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уверен, что Владимир Зеленский еще подпишет закон об отмене сезонного перевода часов и отказа Украины от летнего времени.

Об этом он сказал на брифинге в кулуарах парламента.

"Я не профессиональный какой-то суперналоговик, но уровень образования мне позволит понять и посмотреть на эти расходы. Тем более что это абсолютно диссонирует с выводами европейских научных институтов, которые сегодня все заявили о том, что экономия от перевода стрелок во времена новейших технологий абсолютно несущественная, некритическая", - заявил спикер Рады.

По его словам, министр энергетики тоже поддерживает отмену перевода стрелок.

Напомним, Рада приняла закон об отмене перехода на летнее и зимнее время в середине июля. Впоследствии закон подписал Стефанчук, а 21 августа его направили на подпись президенту. Согласно документу, следующим летом в Украине могло начать темнеть и светать на час раньше.

На днях СМИ написали, что президент решил не ставить свою подпись под законом из-за убытков для экономики. При этом сроки для ветирования закона уже истекли.