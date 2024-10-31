Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск ведёт переговоры с ближневосточными инвесторами о финансировании своего проекта искусственного интеллекта xAI.

Об этом сообщает инфомационное агентство Reuters.

По имеющейся информации, компания Маска по разработке новой нейросети может быть оценена в 40 миллиардов долларов.

При этом глава Tesla и Space X утверждает, что всего через 16 лет человечество окажется в меньшинстве на собственной планете. По мнению бизнесмена, к 2040 году человекоподобных роботов на Земле станет больше, чем живых людей, а каждая страна обзаведётся собственным искуственным интеллектом.

Ранее Маск оценил вероятность гибели человечества в результате развития искусственного интеллекта.

"Я думаю, есть некоторая вероятность, что он (ИИ - Ред.) приведёт к гибели человечества. Возможно, я соглашусь с [оценкой британско-канадского ученого, первопроходца в области искусственного интеллекта Джеффри Хинтона], – отметил Маск, выступая на конференции в Лос-Анджелесе.

Как мы сообщали, по мнению миллиардера, через 15-20 лет в мире может появиться миллиард роботов-гуманоидов.