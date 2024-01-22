Американский миллиардер Илон Маск прогнозирует, что через 15-20 лет в мире может появиться уже миллиард роботов-гуманоидов.

Основатель лаборатории по исследованию ИИ Дэвид Хольц написал:

"В 2040-х годах мы должны ожидать миллиард человекоподобных роботов на Земле, а в 2060-х - сто миллиардов (в основном инопланетных) роботов по всей Солнечной системе", - написал Хольц.

"Возможно, что-то в этом роде, если основы цивилизации будут стабильны", - прокомментировал Маск.

Ранее мы писали, что на техасском заводе Tesla робот вонзил когти в спину инженера, который перепрограммировал других роботов. Инцидент, в результате которого у жертвы осталась "открытая рана" на левой руке, был раскрыт в отчёте, поданном в округ Трэвис и федеральным регулирующим органам.

Мы также сообщали, что Илон Маск запустил собственный проект искусственного интеллекта нейросеть Grok. По его словам, нейросеть Grok "разработана так, чтобы в её ответах было немного юмора". Проект будет доступен для ограниченного круга пользователей.