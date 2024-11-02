Президент Украины Владимир Зеленский за сутки до Дня ракетных войск и артиллерии отменил этот праздник и перенёс его на месяц вперёд.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Если раньше праздник отмечался 3 ноября, то теперь указом Зеленского он назначен на 4 декабря.

Генштаб сообщил, что дата 3 ноября "связана с событиями Второй мировой войны и имела советские корни".

4 декабря же является днем святой Варвары, которая считается покровителем артиллерии в Европе и США.

"В её жизнеописании есть событие, связанное с молнией и громом, символизирующим мощную разрушительную силу артиллерийских орудий", - заявили в ГШУ.

Отметим, что дату 3 ноября ввёл своим указом президент Леонид Кучма в 1997 году. Она была приурочена к годовщине Киевской наступательной операции Красной Армии в 1943 году, в ходе которой от немцев были освобождены Киев и Житомир.

Решающую роль в той операции сыграла артиллерия, с чем и был связан праздник.

Напомним, День защитников и защитниц, отмечавшийся 14 октября, перенесли на 1-ое, привязав к Покрову по Юлианскому календарю.

На новый календарь перешла ПЦУ, а также власть в случае отдельных праздников, например, Рождества, за которым официально оставили только 25 декабря.