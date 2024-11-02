Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявление главы волонтёрского проекта Victory drones Марии Берлинской, заявившей, что Украине нужна мобилизация женщин, иначе "придётся сдаться".

Соответствующее заявление экс-чиновник опубликовал у себя в соцсетях.

По мнению Арестовича, на фоне подобных заявлений "начало проступать истинное лицо всех этих Берлинских, Корчинских, Портниковых и прочих Янин Соколовых".

"Они почувствовали приближающуюся агонию системы, в которой они уже видели себя в дамках – распорядителями ваших жизней и смертей, потому что они – "державною" и "патриоты". И они готовы вас всех утянуть с собой в могилу, лишь бы не возникло мира, в котором вы, вы сами распоряжаетесь своей жизнью, свободой, имуществом, будущим и настоящим, а не борцы с Булгаковым", – пишет экс-советник.

При этом Арестович считает, что таким, как Берлинская, "выгодно состояние войны".

"Только в этой ситуации эти обсосы что-то из себя представляют, и их хоть кто-то слушает. Они получают аудиторию и деньги. И они скорее похоронят вас всех и Украину в целом, чем добровольно это отдадут", – отмечает бывший член ОП.

Напомним, на днях глава организации "Братство" Дмитрий Корчинский рассказал, как прекрасно умереть на войне, заявив, что ТЦК помогает людям осознать это.

Также мы сообщали, что в эфире львовского ток-шоу командир ТрО призвал военкомов ужесточить меры против уклонистов и "бить по хребту".