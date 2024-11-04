Появился, как утверждается, проект договора, который РФ предложила Украине в начале вторжения.

Документ опубликовало издание "Радио Свобода". Он датирован 7 марта 2022 года, то есть 11-м днем после вторжения.

Проект был передан украинской делегации на переговорах в Беларуси.

В нем фигурируют такие условия:

Украина объявляет нейтралитет;

Украина сокращает свою армию до 50 000 человек, включая полторы тысячи офицерского состава, четыре корабля, 55 вертолетов и 300 танков (это меньше, чем у армии Беларуси);

Украине запрещено разрабатывать, производить, покупать и размещать на своей территории любые ракеты с дальностью более 250 км (предполагалось, что в будущем в список могут добавлять другие виды вооружения);

Украина признает "независимость" "ЛНР" и "ДНР" в административных границах Луганской и Донецкой областей;

Киев оплачивает расходы по восстановлению инфраструктуры Донбасса, разрушенной с 2014 года;

украинские и международные санкции отменяются, поданные с 2014 года международные иски отзываются;

русский язык получает статус государственного;

восстановление всех имущественных прав УПЦ;

отмена декоммунизации, отказ от введения в будущем подобных запретов советской символики и идеологии.

Как известно, позже в ходе переговоров требования РФ были смягчены, и к концу марта на переговорах в Стамбуле Украина и Россия согласовали драфт документа (подробнее о нем мы писали в апреле), в котором Киев соглашался на нейтральный статус в обмен на гарантии безопасности от ядерных держав, включая Россию. Москва также была готова отвести войска на линию 24 февраля 2022 года, кроме Донецкой и Луганской областей. Вопрос этих территорий должен был быть урегулирован на личной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. При этом между сторонами оставались несогласованные нормы договора, в частности, по численности армии, статусу русского языка, механизму применения гарантий безопасности, но переговоры о них продолжались. Однако в апреле-мае они были свернуты по инициативе украинской стороны.

Как заявил глава украинской делегации в Стамбуле Давид Арахамия, на это повлиял и тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который прибыл в Киев и сказал: "Будем воевать дальше". Сам Джонсон эту информацию недавно назвал чушью.

Также, по данным СМИ, необходимость давать Украине гарантии безопасности, которые могли бы привести к прямой войне США и РФ, не вызвала энтузиазма в Вашингтоне.