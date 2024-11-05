Наводнение в Испании вслед за Валенсией накрыло Каталонию. Тонет аэропорт Барселоны Эль-Прат.

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Десятки рейсов были отменены. Движение всех пригородных поездов на северо-востоке Каталонии приостановлено.

Напомним, в Валенсии четыре дня бушевало масштабное наводнение, которое унесло жизни сотен человек. Оно было таким мощным, что сносило мосты и уносило грузовые автомобили.иПричиной наводнения стали аномальные проливные дожди.

После этого в Валенсии толпа забросала грязью короля Филиппа, который прибыл в пострадавший регион. Вместе с ним находились королева Летиция и премьер-министр Испании Педро Санчес. Для усмирения недовольных была задействована конная полиция.

Многие испанцы сейчас упрекают власти страны в бездействии при спасении людей и в недостаточном информировании об опасности накануне наводнения.

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