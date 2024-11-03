В испанской Валенсии, где более 200 человек погибли от наводнения, освистали и забросали грязью короля Испании Филиппа вместе с сопровождающими его королевой Летицией и премьер-министром Педро Санчесом.

Кадры народного недовольства опубликовали местные телеграм-каналы.

Когда монарх посетил пострадавший от стихии регион, местные жители встретили его агрессивно. В короля бросали грязью, выкрикивая в его адрес слова "Позор!" и "Убийца".

Королевскую чету и премьера, которые прибыли в Валенсию, местные жители встретили криками: "Убирайтесь!", "Убийцы!" и "Санчес – с@кин сын".

Для усмирения недовольных была задействована конная полиция.

Многие испанцы сейчас упрекают власти страны в бездействии при спасении людей и в недостаточном информировании об опасности накануне наводнения.

Ранее президент Сербии потребовал уголовной ответственности после того, как на людей обрушился бетонный навес над входом в железнодорожный вокзал.

Также мы публиковали кадры, как Эмманюэля Макрона освистали во время первой поездки на восток Франции на фоне принятия пенсионной реформы.