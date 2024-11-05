Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет "закон о дровах", который массово высмеивают в сети ТикТок.

Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин в комментарии службе новостей "BBC-Украина".

"Президент не будет подписывать этот закон", – заявил он.

Литвин объяснил, что по техническим причинам время на вето прошло.

"Закон о дровах" – так назвали принятый Верховной Радой 10 октября документ, по которому украинцы могут попасть в тюрьму за хранение дров без документов об их происхождении. Адвокат рассказывал, что если вред из-за незаконной вырубки или повреждения деревьев и кустарников будет квалифицирован как существенный, за это грозит от 34 000 гривен штрафа, вплоть до пяти лет лишения свободы. Все зависит от стоимости поврежденной древесины и обстоятельств.

Ранее мы рассказывали, как под Чернобылем вырубили почти две сотни столетних дубов и по фиктивным документам продали в Киеве.

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