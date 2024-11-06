Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий банкиров давать Национальной полиции всю информацию о счётах и платежах при совершении преступлений.

Украинские банки и небанковские финучреждения (в первую очередь платежные организации) начнут делиться клиентской информацией с Национальной полицией. Сегодня, 6 ноября, президент подписал законопроект №11043, принятый в начале октября Верховной Радой - "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг".

Документ ужесточает требования и штрафы к финансистам, расширяет полномочия Нацбанка, а главное - обязывает платежные организации предоставлять нужные полиции данные по письменному требованию правоохранителей.

Это не автоматическая передача финансовой информации обо всем и обо всех. Речь об ответах на конкретные запросы Нацполиции по открытым уголовным делам при наличии признаков уголовного преступления. В законе перечислены виды уголовных статей, при которых будут раскрываться данные.

"Информацию о мерах реагирования поставщика платежных услуг в случае поступления от органов Национальной полиции Украины письменного (электронного) запроса о совершенной платежной операции пользователя, если такая операция содержит признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 185, 190–192, 200, 361, 362-363 Уголовного кодекса Украины", - буквально говорится в документе.

Перечисленные статьи УК касаются денежных краж/завладения средств обманом (ст.185, 192), мошенничества (ст.190), незаконных переводов/действий со счетом (ст.200) и взлома информационных сетей банков и других платежных организаций (ст.361, 362, 363).

Ожидается, что полученная информация поможет полицейским, в первую очередь подразделению Киберполиции, бороться с мошенничеством. От взломов систем данных и карточных счетов до обмана украинцев, у которых пропадают деньги из-за жуликов.

С этой целью правоохранители смогут получать у финучреждений не только сведения об их клиентах, участвующих в преступлении - жертвах, подозреваемых: ФИО, номер карты/счета, вид операции. Но также данные об их геолокации, чтобы выяснить их территориальное расположение. Полный список данных, которые будут раскрываться, чтобы быстро установить всех подозреваемых/пострадавших в хищения средств, участников платежной операции, широкий:

ФИО, название юридического лица, задействованных в операции.

Идентификационный код (или ЕГРПОУ) участников всех подозреваемых.

IP-адрес участников.

Данные геолокации.

Фактический адрес устройства, использовавшегося для совершения операции.

Данные о приложении, в котором был произведен платеж.

Адрес кассы, где был произведен платеж.

Данные о поставщике платежных услуг - банк, небанковская организации и остальные участники.

Идентификатор платежного устройства.

Уникальный идентификатор плательщика и номер электронного счета плательщика.

Напомним, что многие банки ещё до полномасштабной войны сделали обязательной функцией отслеживание геолокации своих клиентов. Без включения функции геолокации людям не дают совершать операции через мобильные приложения, благодаря чему финансисты могут отслеживать передвижение пользователей.

Напомним, у клиентов Приватбанка продолжают воровать деньги со счёта через компанию из США.