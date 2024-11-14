Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Брюссель счел успешным выполнение Украиной необходимых критериев для получения этого транша.

Вместе с этим траншем общая сумма помощи по программе Ukraine Facility за год составит 16,1 миллиарда евро.

Ukraine Facility - программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза на 50 миллиардов евро в 2024-2027 годах, направленных на финансирование государственного бюджета Украины, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.

В сентябре Financial Times писала, что план по выделению Украине помощи за счет замороженных российских активов провалился, поэтому Евросоюз готовится предоставить Украине 20-40 миллиардов евро новых кредитов до конца года, независимо от участия США. Идею с передачей Киеву российских активов блокирует Венгрия.

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что помощь Украине в виде кредита со стороны США и Европы в размере 50 миллиардов евро, которая уже была согласована, теперь является "открытым вопросом" после победы Дональда Трампа на выборах.