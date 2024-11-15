При аварии в Тунисе погиб известный полтавский застройщик и политик Игорь Сирык. Об этом пишет "Полтавщина".

Сообщается, что авария произошла в Тунисе, на побережье Средиземного моря. Сирык от травм скончался в больнице.

Причины аварии пока не сообщаются.

Владельцу строительной компании Novos Development было 55 лет. Он также избирался депутатом Полтавского областного совета.

Также в конце октября умер известный одесский предприниматель сирийского происхождения Аднан Киван.

Киван при жизни был известен в Одессе как крупнейший застройщик – в городе ему принадлежит более 46 жилищных комплексов, нескольких бизнес- и торговых центров, а также Арабский культурный центр на улице Ришельевской.

Ранее мы писали, что 9 ноября умер известный украинский боксёр Вячеслав Узелков. Ему было 45 лет. Узелков бывший чемпион WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе.

В апреле ему сделали операцию на сердце, после чего он проходил процесс реабилитации. Известно, что в 2012 году спортсмен перенес инсульт.