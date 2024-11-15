Госдепартамент США призвал не посещать Украину в своих обновленных рекомендациях для путешественников. Об этом сообщается на их официальном сайте.

"Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой", - пишет ведомство.

По-прежнему предлагается "не ездить в прифронтовые регионы Украины и районы вдоль границы Украины с Беларусью".

При этом более удаленные от фронта области получили меньший рейтинг опасности - 3 (в целом по стране он 4).

То есть, менее опасно посещать Волынскую, Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Тернопольскую, Ровенскую, Хмельницкую и Житомирскую области.

Также посольство США в Украине получило многочисленные жалобы на то, что людей с двойным гражданством не выпускают из страны.

"Посольство США в Киеве получило многочисленные сообщения о том, что лица с двойным гражданством США и Украины сталкиваются со значительными трудностями как при въезде, так и при выезде из Украины", - говорится в обновленных рекомендациях Госдепа о поездках в Украину.

Ведомство напоминает, что Украина не признает двойное гражданство, и владельцев украинского и американского паспортов могут мобилизовать.

"Лица с двойным гражданством будут считаться гражданами Украины во время пребывания в Украине и должны будут использовать украинский паспорт при въезде и выезде из страны. На мужчин в возрасте 18-60 лет с украинским гражданством также распространяются ограничения на выезд и возможная мобилизация в период действия военного положения", - говорится в сообщении.

Война в Украине идет уже 994-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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