Европа рискует оказаться втянутой в торговые войны и с Вашингтоном, и с Пекином одновременно - из-за экономической политики избранного президента Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Bloomberg.

На заседании комиссии по европейской конкурентоспособности он сказал, что Европа "явно вступает в мир тарифных войн", а избранный президент США может "разрушить цепочки создания стоимости между европейцами и американцами".

Трамп хочет ввести 10–20% пошлины на все товары из-за рубежа и еще большие на товары из Китая. По мнению Макрона, он может заявить европейцам: "Если вы будете более благодушными, мы введем пошлины на вас".

При том что Европа уже ввела пошлины на китайские электромобили, а Пекин ответил пошлинами на европейские бренди.

При этом, по данным Bild, Евросоюз планирует поддержать Трампа в его намерениях усилить торговое давление на Китай. Взамен Брюссель надеется на укрепление партнерства с США по поддержке Украины и усилению давления на Россию.

Именно об этом, по сведениям газеты, был разговор главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Дональда Трампа.

Глава Европарламента Роберта Мецола считает, что до Трампа нужно донести, что "выигрышная ситуация для всех возможна", и США больше выиграют от сотрудничества, а не изоляции.

При этом у Трампа неизменно заявляют, что намерены переложить на ЕС бремя помощи Киеву. А сам избранный президент вчера сообщил, что его приоритетом станет окончание войны в Украине.