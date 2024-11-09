Соединенные Штаты смещают свое внимание от Европы в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью газете The Telegraph.

Поэтому "Британии и Европе придётся выполнять больше тяжёлой работы по эту сторону Атлантики", сказал Хили.

"Это реальность, которую должны признать все страны НАТО", - добавил он.

В первую очередь, по его мнению, Запад "может и должен" выиграть войну на истощение с Россией.

По его словам, последние данные британской военной разведки говорят о высоких потерях россиян. В октябре российская армия теряла в среднем 1354 человека убитыми и ранеными в сутки. Это максимум за всю войну, сказал министр.

Согласно его данным, с начала конфликта Россия, вероятно, потеряла убитыми и ранеными около 696 000 человек (украинский Генштаб называет цифру в 707 540 человек).

При этом Россия тратит 40 процентов бюджета на оборону, "что неустойчиво".

"Многие аналитики считают, что у Путина будут проблемы с поддержанием такого рода усилий после 2025 года", - заявил Хили.

Отметим, что другие британские СМИ пишут о том, что правительство лейбористов на самом деле уменьшает помощь Киеву, и поэтому отношения Зеленского и премьера Британии Стармера ухудшились.

Напомним, по словам президента Чехии, Трамп попытается положить конец войне и заключить сделку с Путиным, но вероятно не в пользу Украины.