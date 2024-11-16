Завтра, 17 ноября, в Украине будет комфортной, без осадков. В некоторых регионах температура поднимется до +12 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В воскресенье теплее всего будет на Прикарпатье, Киевщине, Одесщине и в Крыму. Днем +7+12 градусов", - написала она.

Прохладнее всего будет в Харьковской области, +4+6 градусов.

По данным синоптика, в Киеве в воскресенье также будет сухо и потеплеет до +9+11 градусов.

Также Диденко предупредила об изменении погоды на следующей неделе.

"Грейтесь, используйте время без шапок, гуляйте среди красивой осени, потому что следующая неделя принесет существенное изменение погоды в сторону какибеки", - отметила она.

Напомним, ранее мы публиковали прогноз погоды в Украине на ноябрь. Последний осенний месяц принес с собой резкое похолодание и осадки.

Ранее мы писали, что экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что отопления зимой по наихудшему сценарию может не быть по 5 суток.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.