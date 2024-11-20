Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) лишать украинских граждан государственных наград.

Об этом сообщается в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон, согласно названию, предусматривает лишение госнаград за совершение "действий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, которые создают положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины".

На основании этих характеристик СНБО получает право вводить санкции в виде лишения госнаград.

Напомним, в первый день осени Владимир Зеленский сообщил, что ввёл в действие новые санкции, утвержденные ранее СНБО. Под них попали российская авиационная промышленность, а также украинские граждане, сотрудничавшие с россиянами.

Также мы писали, что на днях Зеленский утвердил санкции против ряда лиц и предприятий из России и Беларуси.