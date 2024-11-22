Глава МИД ФРГ Анналена Бербок разводится со своим супругом, PR-менеджером Даниэлем Холефляйшем спустя 17 лет совместной жизни.

Об этом сообщила Bild со ссылкой на их совместное заявление.

"Некоторое время назад мы вместе решили, что мы больше не пара. Во избежание возможных спекуляций: новых партнеров нет. Самым важным для нас остаётся забота о том, чтобы наши две дочери могли расти в мире и любви. Поэтому мы продолжаем жить в нашем общем доме в Потсдаме", - говорится в нем.

Бербок и Холефляйш познакомились около 20 лет назад во время работы в партии "зеленых".

Как пишет Bild, Бербок делала карьеру, а ее супруг занимался домом и детьми. У них две дочери 9 и 13 лет.

В августе прошлого года певица Бритни Спирс развелась с мужем Сэмом Асгари. Этот брак просуществовал около года.

А прошлой осенью известный украинский спортсмен-силач и депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк развелся со своей супругой Инной.