Украина научилась с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) изменять координаты цели в российских беспилотниках типа "Шахед" и перенаправлять их обратно в РФ и Беларусь.

Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Изменение координат дрона называется спуфингом. При спуфинге специальные устройства отправляют ложные сигналы, которые подменяют настоящие и заставляют БПЛА определять неправильные координаты.

Только за 24-26 ноября таким образом в Беларусь улетели 43 российских беспилотника.

Ранее "Страна" писала, что жители Киевской области заметили, как их телефоны стали показывать странную геопозицию: якобы они находятся на территории РФ или Беларуси. Видимо, такое происходим как раз из-за применения спуфинга.

Также мы рассказывали, что войска РФ стали массово оснащать беспилотники "Шахед" термобарической боевой частью, что увеличивает их мощность при поражении помещений. Масса такого БПЛА составляет 52,4 кг, а кроме термобарического эффекта дрон имеет еще и обломочный за счет 2306 готовых поражающих элементов в виде шариков диаметром 9 мм.