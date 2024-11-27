Армия РФ закрепилась в центре города Часов Яр Донецкой области и выдавливает оттуда ВСУ.

Об этом сообщает украинский военный с позывным "Мучной".

По его словам, россияне смогли "закрепиться в части огнеупорного комбината, также ведутся бои за высотки".

"Мучной" пишет, что россияне "начали стремительно выдавливать нас из балки между центральной частью города и Ступочками".

"Таким образом они выравнивают фронт и делают все, чтобы окончательно охватить Часик с юга и выйти к Константиновке", – сообщает он.

Ранее мы писали, что армия РФ продвинулась в центре Часова Яра и на северном фланге города.

Война в Украине идет 1008-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продвинулась в восточной части Курахово и зашла в центр города, о чем свидетельствует карта Deep State. Также у россиян есть продвижение южнее Курахово - возле Дальнего и Максимовки. Как сообщили украинские и российские военные паблики, ВСУ выбили российские подразделения из левобережных кварталов Купянска. При этом россияне расширяют свой плацдарм на левом берегу реки Оскол севернее Купянска.

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