Украинский военный сообщил, что россияне закрепились в центре Часова Яра
Армия РФ закрепилась в центре города Часов Яр Донецкой области и выдавливает оттуда ВСУ.
Об этом сообщает украинский военный с позывным "Мучной".
По его словам, россияне смогли "закрепиться в части огнеупорного комбината, также ведутся бои за высотки".
"Мучной" пишет, что россияне "начали стремительно выдавливать нас из балки между центральной частью города и Ступочками".
"Таким образом они выравнивают фронт и делают все, чтобы окончательно охватить Часик с юга и выйти к Константиновке", – сообщает он.
Ранее мы писали, что армия РФ продвинулась в центре Часова Яра и на северном фланге города.
Война в Украине идет 1008-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продвинулась в восточной части Курахово и зашла в центр города, о чем свидетельствует карта Deep State. Также у россиян есть продвижение южнее Курахово - возле Дальнего и Максимовки. Как сообщили украинские и российские военные паблики, ВСУ выбили российские подразделения из левобережных кварталов Купянска. При этом россияне расширяют свой плацдарм на левом берегу реки Оскол севернее Купянска.
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