Завтра, 1 декабря, в Украине будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Температура ночью и днем от 3° тепла до 3° мороза, в большинстве западных и южных областей днем 3-10° тепла.

На севере - без осадков, возможен туман. Температура воздуха ночью будет составлять всего -3...+2°С, а днем 0...+5°С.

В центре осадки также не прогнозируются. Температура воздуха ночью будет составлять -3...+2°С, а днем +1...+6°С.

В южных областях будет сухая погода, температура ночью будет составлять -1…+4 °С, а днем +3…+8 °С.

На востоке Украины облачно и без дождей. Температура воздуха ночью будет составлять -3...+2°С, днем 0...+5°С.

В Киеве и области температура ночью и днем ​​от 2° мороза до 3° тепла. Облачно, без осадков. В течение суток туман.

Также в течение суток 1 декабря в западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях ожидается туман, видимость 200-500м. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, на Софийской площади в Киеве 2 декабря установят главную новогоднюю елку страны. Она простоит там до 10 января.