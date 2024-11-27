На Софийской площади в Киеве 2 декабря установят главную новогоднюю елку страны. Она простоит там до 10 января.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Заявляется, что елку установят за средства меценатов без привлечения бюджетных денег.

Также на площади появятся две точки продажи сувенирной продукции и туалеты.

В целом же по Киеву власти призывают воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях.

Напомним, в прошлом году огни на главной елке Украины зажглись 6 декабря. Искусственную елку высотой 12 метров установили и украсили на средства меценатов. Рядом с елкой находились фотозона в виде сердца и маленькие елки, украшенные желтыми и синими сердцами.

В то же время Стратком ВСУ предупреждал, что скопления людей на праздники могут стать целью российских ракет.

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