Зять в Днепре просит отключать свет, чтобы к нему домой больше не приезжала тёща
В Днепре мужчина жалуется на необходимость жить вместе с приехавшей к нему тёщей и требует отключений электроснабжения в собственном доме.
Об этом он написал в Facebook-сообществе "Центрально-Чечевский район. Днепр".
Горожанин объяснил, что вынужден жить вместе с постоянно приезжающей тещей, поскольку у неё дома свет выключают, а у него – нет.
Ранее в Тернопольской области оштрафовали мужчину, который обматерил свою тещу.
"5.02.2024 года мужчина находясь по месту жительства, совершил в отношении своей тещи домашнее насилие психологического характера, а именно: выражался нецензурной бранью оскорбительными словами и громко кричал, в результате чего мог быть причинен вред психологическому характеру потерпевшей", – говорится в решении суда.
Также мы сообщали, что в столице Украины за поддержку российской армии тёща сдала в полицию собственного зятя.
В присутствии тёщи и своего сына киевлянин неоднократно высказывал оправдательные и хвалебные слова относительно вторжения РФ, угрожая расправой волонтёрам ВСУ и "патриотам" в случае оккупации.