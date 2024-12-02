В Днепре мужчина жалуется на необходимость жить вместе с приехавшей к нему тёщей и требует отключений электроснабжения в собственном доме.

Об этом он написал в Facebook-сообществе "Центрально-Чечевский район. Днепр".

Горожанин объяснил, что вынужден жить вместе с постоянно приезжающей тещей, поскольку у неё дома свет выключают, а у него – нет.

Ранее в Тернопольской области оштрафовали мужчину, который обматерил свою тещу.

"5.02.2024 года мужчина находясь по месту жительства, совершил в отношении своей тещи домашнее насилие психологического характера, а именно: выражался нецензурной бранью оскорбительными словами и громко кричал, в результате чего мог быть причинен вред психологическому характеру потерпевшей", – говорится в решении суда.

Также мы сообщали, что в столице Украины за поддержку российской армии тёща сдала в полицию собственного зятя.

В присутствии тёщи и своего сына киевлянин неоднократно высказывал оправдательные и хвалебные слова относительно вторжения РФ, угрожая расправой волонтёрам ВСУ и "патриотам" в случае оккупации.