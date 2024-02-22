В Киеве теща сообщила полиции, что ее зять поддерживает армию РФ, и суд отправил его на один год в тюрьму.

Об этом сообщает издание "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 15 февраля.

В приговоре говорится, что в начале мая 2022 года мужчина находился на даче тещи в селе Дзвонковое Киевской области. В присутствии тещи, своего сына и еще двух человек он сказал: "Украины как страны не существует, такие виды и красота, как в Украине, – это самообман укрофашистов, и вообще в России все намного лучше. Если бы не такие бандеры, как мы, то здесь давно бы была Россия и наводила бы свои порядки и приучала бы к правильным привычкам укрофашистов".

Он добавил: "Я, как снова придет Россия – возьму в руки автомат и буду воспитывать волонтеров, и убивать их, а также бывших АТОшников и всех патриотов таких, как вы, а если сам не буду справляться – буду показывать российским военным, где живут такие неблагодарные люди".

В другой раз на той же даче в присутствии трех человек он сказал: "Быстрее бы нас победили, всех бы посадили и поубивали, кто поддерживает Украину. Как только придет Россия – нам будет лучше жить. Я буду им помогать и первым пойду работать в новую власть, буду им помогать и даже сейчас я им помогаю в интернете. А что касается Бучи, Ирпеня и Мариуполя, то это мы сами насиловали, убивали, издевались и уничтожали свой народ, а обвиняем РФ. Россия к этому не имеет никакого отношения. Она на самом деле пришла нас освобождать и спасать от бандеровцев".

В конце сентября – начале октября того года обвиняемый ехал на своем Opel по Киеву с сыном, тещей и еще одним человеком. Проезжая железнодорожные пути, он увидел поезд с загруженной военной техникой ВСУ. Тогда мужчина в споре сказал: "Необходимо срочно снять видео и сделать фото этой техники для того, чтобы передать эти фотографии, для того, чтобы эту технику уничтожили в срочном порядке" и "Украину нужно бомбить, украинцы – это быдло, которое жить не должно, я буду сознательно подрывать экономику вашей никчемной Украины. Если у меня будет возможность снять или сбросить кому-то видео или фото военной техники – я это сделаю, и она будет уничтожена. Украина должна дружить с Путиным, потому что он умный человек и правильно сделал, что напал и начал войну против Украины".

31 декабря 2022 года, уезжая из Дарницкого района через мост Патона, в присутствии тех же родственников во время воздушной тревоги он сказал: "Очень жаль, что сбили ракету, лучше бы она упала и разбила бы вас и здесь был бы давно уже русский мир… Я с начала вступления РФ на украинскую землю поддерживаю армию РФ, и буду дальше поддерживать ее во всех планах и буду помогать уничтожать ВСУ".

Обвиняемый – ранее не судимый, имеет на иждивении сына 2012 года рождения. Свою вину он признал. Сказал, что действительно высказывался против Украины, и эти слова были сказаны "на эмоциях". Сейчас понял, что не нужно так говорить, но он был в кругу родственников, которым доверял. Больше таких споров он не ведет, потому что уже не видит в этом смысла.

Признание вины, по мнению суда, не может свидетельствовать об искреннем раскаянии. Обвиняемый никакого сожаления по поводу своих высказываний не высказал, а лишь указал, что понял, что не нужно было так говорить в тот момент.

Ранее мы рассказывали, что на днях Служба безопасности Украины сообщила о подозрении украинскому журналисту и главе политической партии "Держава" Дмитрию Васильцу. По данным следствия, Василец выехал в РФ накануне масштабного вторжения, откуда стал "публично поддерживать агрессивную войну против Украины".

Также Служба безопасности Украины сообщила о подозрении киевскому блогеру и политэксперту Дмитрию Корнейчуку, который в своих соцсетях и на YouTube "распространял фейки о войне в Украине", "отрицал вооруженную агрессию РФ и пытался дискредитировать командование Сил обороны".