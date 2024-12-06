Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил командование ВСУ в организации "мясных штурмов" и призвал отказаться от наступлений и начать "спасение" украинских солдат.

Об этом он заявил в интервью организации Atlantic Counsil.

"Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для операций с "мясными штурмами"", - заявил он, отвечая на вопрос, как быть с российским преимуществом в живой силе на поле боя.

В интервью он раскритиковал отправку солдат ВСУ в штурмы на отбитие захваченных россиянами позиций, "из-за того, что кто-то боится доложить наверху, что мы теряем этот лес".

Порошенко считает, что Украина должна уйти в оборону и "сделать то же самое, что Россия сделала весной 2023 года", говоря о постройке укреплений.

"Перестаньте отдавать приказ о наступательной операции сейчас. Мы можем это сделать (пойти в наступление - Ред.), но цена будет колоссальна. И даст отрицательный результат в будущем", - заявил он, подразумевая высокие потери личного состава.

"Нам просто нужно перестать работать на ТВ и начать работать на спасение солдат", - сказал Порошенко.

Напомним, Порошенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в стране.

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