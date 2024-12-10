Во вторник, 10 декабря, в Украине идет 1021-й день войны с Россией.

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11.11 Днепропетровская область за минувший год потратила 7,3 млн долл. на фортификации, однако "вложенные деньги не принесли особой пользы, и работы активизировались лишь около двух месяцев назад", пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Они рассказали прессе о пробелах в оборонительных линиях ВСУ, подвергающих риску Днепропетровскую область - между Великой Новоселкой и Курахово, а также Курахово и Покровском, где вторая линия укреплений только строится, а третья еще даже не заложена.

"Бои делают это невероятно опасным для строителей, а направление атаки постоянно меняется. Если они начнут атаковать в направлении Днепропетровской области, у нас будет угроза с еще одного направления", — говорят чиновники.

Пехотный командир анонимно рассказал FT, что его подразделение за войну перемещалось 32 раза и каждый раз ему приходилось строить собственные оборонительные позиции и собирать на это деньги. А вторые и третьи линии часто строились без консультации с войсками, либо в неправильном месте, либо слишком далеко от первой линии.

Также вырубку деревьев для строительства украинской обороны ограничивают экологические законы.

Еще одна проблема со строительством фортификаций - массовая отправка военных инженеров в штурмовики и мобилизация гражданских строителей.

10.47 Россияне прорвались через границу Сумской области в районе села Александрия, свидетельствует карта Deep State.

Прорыв был со стороны курского плацдаррма ВСУ.

Спикер ГПСУ Демченко не опровергает, что россияне захватили этот участок, но отмечает, что он является заболоченным, потому его в силу особенностей рельефа не держали, а россияне оттуда, как заявляет спикер, не смогут развивать свое наступление дальше.

Также, судя по карте Deep State, российские войска продвинулись в районе села Плехово Курской области, ВСУ контролируют меньшую его часть.

Российские паблики заявляют, что село уже полностью под их контролем.

9.31 Захват села Шевченко создает угрозу охвата Покровска с запада и выхода РФ на трассу на Павлоград, пишет офицер ВСУ Алекс.

Он отмечает, что с учетом рельефа дальнейшее движение РФ возможно севернее или северо-западнее Шевченко.

8.38 В РФ сделали намек на возможность скорого завершения войны.

Глава российской внешней разведки Нарышкин заявил, что "Россия близка к достижению поставленных целей "специальной военной операции".

Он объясняет это тем, что "стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным", а "ВСУ находятся на грани развала".

При этом Нарышкин дает понять, что с Зеленским переговоры Москва вести не хочет, поскольку он "полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность".

На днях избранный президент США Трамп несколько раз призвал к скорейшему прекращению огня по линии фронта. Что это означает, мы анализировали здесь.

8.10 Карты продвижений РФ под Покровском и Курахово за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что к югу от Покровска россияне захватили ключевое село Шевченко и находятся в трех километрах от города.

По карте Deep State село полностью не захвачено, но по большей части уже в серой зоне.

7.49 Зеленский в очередной раз высказался против снижения мобилизационного возраста.

"Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат", - заявил президент.

Он сказал, что приоритетом Запада "должна быть поставка ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине".

"Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", - добавил Зеленский.

Так президент, вероятно, ответил на очередные призывы Госдепартамента США снизить мобилизационный возраст в Украине.

Почему украинские власти на самом деле выступают против снижения возраста мобилизации, мы разбирали здесь.