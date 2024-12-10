Спасатели деблокировали двух женщин, которые дозвонились на линию 101 и сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания в Запорожье.

Об этом сообщили в ГСЧС области.

Известно, что около 15:00 в Запорожье раздался сильный взрыв. В результате оказалась разрушена частная больница в центре города. Об этом сообщил телеграм-канал руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

По информации чиновника, при ударе погибли три человека, еще 14 получили ранения. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших два врача клиники. Ещё шестерых человек разыскивали под рухнувшими конструкциями здания.

Позже появились сообщения о 16 раненых и трёх погибших после удара по частной клинике.

Несколько дней тому по Запорожью нанесли удар КАБами. Сразу десять человек погибли и двадцать горожан были ранены 6 декабря.

Мы также сообщали, что российские войска готовятся к мощным штурмовым действиям в Запорожской области и пробиваются на границу Днепропетровской области.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, армия РФ уже несколько недель готовится к ведению штурмовых действий.

"Уже в течение двух недель противник очень активизировал именно штурмовые действия малыми группами на Времьевском направлении. Ежедневно там происходят 25, а то и 30 штурмовых действий. Противник применяет и танки, и боевые бронированные машины", – сказал Волошин.