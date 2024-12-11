В свете недавних обвинений бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в адрес президента РФ Владимира Путина, согласно которым он пытался запугать ее своей собакой, в сети вспомнили фото 2016 года, на котором немецкий политик взяла за лапу абсолютно такого же лабрадора.

Снимок был сделан 31 августа 2016 года в Италии, когда Меркель прилетела на встречу с итальянским премьер-министром Маттео Ренци для обсуждения проблемы нелегальной миграции. Встреча проходила на ферме Ferrari в Маранелло.

Ферму охранял мощный кордон полиции. Меркель отошла от протокола, приблизилась к оцеплению полицейских, склонилась к собаке одного из правоохранителей по кличке Леп, погладила ее по голове и пожала ей лапу, что и запечатлели многочисленные фотографы.

Напомним, Меркель в мемуарах под названием "Свобода" заявляла, что с детства боится собак. И описала, как в 2007 году во время её визита в Сочи глава Кремля якобы хотел "показать ей силу", запугав своей собакой, когда в помещение вошла принадлежащая уме лабрадор Кони. Путин вынужден был извиняться за этот эпизод.

Как мы писали, в тех же мемуарах экс-канцлер оправдывалась за закупку у России дешевого газа.