Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель считает правильным, что Германия при ней активно закупала российский газ, поскольку он был дешевле.

Об этом она заявила в эфире France 2.

"Торговля газом с Россией имеет очень давние традиции. Она началась во времена холодной войны и продолжалась в период моего пребывания у власти. Не думаю, что это было ошибкой, потому что у нас был российский газ по выгодной цене. Это была беспроигрышная ситуация для обеих сторон", - заявила экс-канцлер ФРГ .

Она отметила, что после вторжения РФ в Украину Германии "пришлось искать и закупать более дорогой газ в других местах, поскольку цены на него взлетели".

"Но так было бы и в том случае, если бы мы прекратили [закупать российский газ] раньше, во время моего мандата. Я думаю, что это было хорошо - иметь наиболее дешевый газ", - сказала Меркель.

Напомним, не так давно Меркель говорила о выгодах для Германии от строительства "Северного потока - 2". Она сказала, что видела в этом "одну из своих задач — получить дешевый газ для немецкой экономики". По ее словам, сейчас мы наблюдаем, какие последствия для ФРГ имеют высокие цены на энергоносители.

Как писала западная пресса, поддержка Украины с отказом от российского газа ударила по автомобильному и производственному секторам Германии.