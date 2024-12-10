Меркель считает правильным закупку Германией российского газа во времена её кабинета
Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель считает правильным, что Германия при ней активно закупала российский газ, поскольку он был дешевле.
Об этом она заявила в эфире France 2.
"Торговля газом с Россией имеет очень давние традиции. Она началась во времена холодной войны и продолжалась в период моего пребывания у власти. Не думаю, что это было ошибкой, потому что у нас был российский газ по выгодной цене. Это была беспроигрышная ситуация для обеих сторон", - заявила экс-канцлер ФРГ .
Она отметила, что после вторжения РФ в Украину Германии "пришлось искать и закупать более дорогой газ в других местах, поскольку цены на него взлетели".
"Но так было бы и в том случае, если бы мы прекратили [закупать российский газ] раньше, во время моего мандата. Я думаю, что это было хорошо - иметь наиболее дешевый газ", - сказала Меркель.
Напомним, не так давно Меркель говорила о выгодах для Германии от строительства "Северного потока - 2". Она сказала, что видела в этом "одну из своих задач — получить дешевый газ для немецкой экономики". По ее словам, сейчас мы наблюдаем, какие последствия для ФРГ имеют высокие цены на энергоносители.
Как писала западная пресса, поддержка Украины с отказом от российского газа ударила по автомобильному и производственному секторам Германии.