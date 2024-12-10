Президент Владимир Зеленский призывает Запад передать Украине еще 10-12 систем ПВО Patriot.

Об этом украинский президент заявил в ходе встречи с главой группы социалистов и демократов в Европейском парламенте Иратхе Перес Гарсиа в Киеве.

"Все понимают, что 10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для Путина бессодержательной", - объяснил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский сообщил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что Украина ищет защиту для 20 спецобъектов, стране не хватает систем ПВО.

Осенью Зеленский говорил, что в Украине больше систем ПВО Patriot на вооружении, чем официально сообщалось. Однако, как подчеркнул Зеленский, для Patriot, как и для других систем ПВО, имеющихся в стране, постоянно не хватает ракет.

Война в Украине идет 1021-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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