Российских артистов Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова) и Noize MC (по паспорту Иван Алексеев) номинировали на Нобелевскую премию мира 2025 года.

Об этом сообщили пользователи соцсетей, их информацию подтвердил менеджер Noize MC Елизавета Коровина.

Музыкантов выдвинула группа преподавателей норвежского Столичного университета в Осло (OsloMet). Профессор вуза Арнфинн Мурувик Вонен отметил, что Монеточка и Noize MC своим творчеством представляют новое поколение, отстаивающее гуманистические ценности.

Оба музыканта покинули РФ после начала войны, выступают в поддержку Украины и жертвуют деньги от концертов пострадавшим украинцам. Оба артиста были внесены в российский реестр иноагентов: Монеточка в январе 2023 года, Noize MC в ноябре 2022 года.

Нобелевскую премию мира вручают лицам или организациям, которые, по мнению комитета премии, внесли наибольший вклад в дело мира. Их достижения могут касаться сферы разоружения, урегулирования конфликтов, продвижения прав человека, борьбы с бедностью и другими инициативами, способствующими миру и благополучию человечества.

В этом году Нобелевскую премию мира вручили японской организации Nihon Hidankyo.