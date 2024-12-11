В "Укрзализныце" организовали масштабную схему поборов на поездах внутреннего и международного сообщения.

Об этом сообщает Нацполиция.

Создателем схемы стал председатель одной из профсоюзных организаций – теневой куратор всех процессов, касающихся пассажирских перевозок по железной дороге. Для этого он подобрал команду из руководства и должностных лиц возглавляемого им ранее производственного подразделения станции Киев-Пассажирский.

Чтобы схема поборов работала, глава профсоюза лично согласовывал кандидатов на должности начальников поездов и проводников и объяснял правила игры, а также принимал решения о пролонгации трудовых контрактов. В случае одобрения кандидатур они обязательно должны были вступить в профсоюз и каждый месяц платить взносы. А это более 350 000 гривен со всех членов. Если человек не соглашался на эти условия, его переубеждали, не назначали на должность или переводили на другую.

С каждого рейса руководитель поезда должен был занести кассу: от 2000 гривен с маршрута по Украине и от 2000 до 5000 евро с самых популярных зарубежных сообщений. Только за шесть месяцев 2024 года по схеме "Укрзализныця" недополучилп более 70 миллионов гривен, осевших в карманах злоумышленников.

Деньги зарабатывали двумя незаконными путями. Первый: проводники продавали за 300-500 евро пассажирам места в служебных купе, которые не реализуются в системе свободной продажи билетов (естественно, без надлежащего оформления квитанций, причем в зависимости от вида поезда в вагонах по 4-6 таких мест). Второй: участники схемы до даты отправления выкупали билеты на свободные места и накануне отправления рейсов реализовали пассажирам по ценам в два-три раза выше официальной стоимости. В этих билетах данные пассажиров не соответствовали указанным в бланке проездного документа.

Конечно, полученные по таким схемам средства не отражались в финансовой отчетности после выполненных рейсов, а распределялись между всеми участниками. Львиная доля передавалась по иерархической цепи в преступной организации ее лидеру – главе профсоюза.

Для обезвреживания схемы и задержания лидера и участников преступной организации оперативники Нацполиции провели целую спецоперацию.

В настоящее время 10 участникам преступной организации следователи сообщили о подозрении по статьям о создании преступного сообщества и злоупотреблении властью.

В ходе более 80 обысков правоохранители изъяли денег в национальной и иностранной валюте на сумму около 5 000 000 гривен, автомобили, черновые записи, документацию, телефоны и т.д.

Ранее "Укрзализныця" не раз попадала в коррупционные скандалы. Так, три года назад компания потратила 200 миллионов на низкокачественные материалы для ремонта вагонов.

А за год до этого была разоблачена многомиллионная схема на закупке товарно-материальных ценностей для "Укрзализныци".