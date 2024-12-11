На Прикарпатье мужчина угнал машину, чтобы привезти в монастырь козу и продукты.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Инцидент произошёл 23 августа около 09:00 на территории урочища Дуконя в селе Зелёное Зеленского сельского совета Верховинского района Ивано-Франковской области. Человек, проживавший в Свято-Троицком Дуконском монастыре на Верховинщине воспользовался чужим транспортным без ведома владельца.

Как рассказал на суде сам обвиняемый, что в тот день он с утра пошёл в лес за грибами, а вернувшись в монастырь, где он проживал в то время, увидел на его территории припаркованный автомобиль марки ВАЗ "Нива". Как сообщил ему знакомый, также проживавший с ним в монастыре, водитель, который оставил автомобиль, собирался вечером его забрать.

Обвиняемый отметил, что на территории храма люди нередко ставят свои транспортные средства, когда уходят в горы. Однако ни в тот день, ни в последующие владелец "Нивы" не появился. Тогда спустя четверо суток обвиняемый решил воспользоваться брошенным авто, чтобы привезти в монастырь козу из села Черемошное.

Дверь автомобиля оказалась незапертой, но ключа зажигания не было в замке, и угонщику пришлось соединять провода замка зажигания чтобы завести двигатель. На обратном пути, проехав примерно 60-70 км, житель монастыря заехал в село Грамотно, чтобы купить продукты в обитель. Когда он припарковался возле магазина, к нему подъехали сотрудники полиции, сообщив, что владелец "Нивы", на которой он возил козу, обратился с заявлением об угоне. Автомобиль конфисковали, а "монаха" повезли в отделение.

В ходе судебного заседания обвиняемый заявил, что полностью признаёт вину, искренне раскаивается в содеянном и просил строго не наказывать. Суд назначил ему наказание и в виде трёх лет лишения свободы.

Ранее в селе под Ровно двое угнали микроавтобус, чтобы отвезти домой сломанный мотоцикл и врезались в блокпост.

Как мы также сообщали, селянин угнал авто девушки после свидания в Ирпене.