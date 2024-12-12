В Одесской области изменится герб. Соответствующее решение принял Одесский областной совет, чтобы избавиться от разработанного студией российского дизайнера Артемия Лебедева символа Одессы - якоря.

"Якоря Лебедева не будет. Это была основная идея – чтобы там не было якоря Лебедева", – заявил губернатор области Олег Кипер во время обсуждения вопроса.

Правда, не до конца понятно, откуда на гербе Одесской области взялся разработанный студией Лебдева якорь, ведь символику региона утвердили еще в 2002 году и ее авторами были украинские художники. Созданный же студией Лебедева якорь стал символом города Одессы, но не области, да еще десятью годами позже - в 2012-м. Областной же герб остался прежним.

Сходство этих гербов состоит только в том, что их центральным элементом является якорь.

Одесская ОВА заверяет, что создание нового герба ничего не стоило - дизайнеры работали бесплатно.

Неделю назад Одесский городской совет во время XХXVI сессии единогласно поддержал демонтаж памятника поэту Александру Пушкину, который установлен на Приморском бульваре.

Причем мэр города Геннадий Труханов выступал против сноса и говорил, что монумент демонтировать нельзя, так как он внесен в реестр ЮНЕСКО.