Фото: nashemisto.dp.ua

Работодателей обязали с 1 января 2025 года организовывать и оплачивать психиатрические осмотры для работников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Осмотры следует проводить в таких случаях:

  • предварительные осмотры - при приеме на работу;
  • периодические осмотры - в течение трудовой деятельности;
  • внеочередные осмотры - в случае необходимости (например, по медицинским показаниям).

Нововведения касаются работников, выполняющих определенные действия и обязанности, а именно:

  • выполняющих задачи, требующие повышенного внимания и ответственности;
  • имеющих доступ к потенциально опасным объектам или материалам;
  • выполняющих работу с высоким риском воздействия на здоровье или безопасность других людей.

Осмотры необходимы прежде всего работникам следующих отраслей:

  • транспортной отрасли;
  • оборонного комплекса;
  • энергетических предприятий;
  • образовательной и медицинской сфер, если их работа требует взаимодействия с уязвимыми группами населения.

Ранее сообщалось, что работодателям компенсируют около 700 евро на обучение женщин традиционно мужским профессиям.  

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