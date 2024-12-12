Работодателей обязали с 1 января 2025 года организовывать и оплачивать психиатрические осмотры для работников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Осмотры следует проводить в таких случаях:

предварительные осмотры - при приеме на работу;

периодические осмотры - в течение трудовой деятельности;

внеочередные осмотры - в случае необходимости (например, по медицинским показаниям).

Нововведения касаются работников, выполняющих определенные действия и обязанности, а именно:

выполняющих задачи, требующие повышенного внимания и ответственности;

имеющих доступ к потенциально опасным объектам или материалам;

выполняющих работу с высоким риском воздействия на здоровье или безопасность других людей.

Осмотры необходимы прежде всего работникам следующих отраслей:

транспортной отрасли;

оборонного комплекса;

энергетических предприятий;

образовательной и медицинской сфер, если их работа требует взаимодействия с уязвимыми группами населения.

Ранее сообщалось, что работодателям компенсируют около 700 евро на обучение женщин традиционно мужским профессиям.