С нового года работодателей обязали организовывать и платить за психиатрические осмотры украинцев
Работодателей обязали с 1 января 2025 года организовывать и оплачивать психиатрические осмотры для работников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Осмотры следует проводить в таких случаях:
- предварительные осмотры - при приеме на работу;
- периодические осмотры - в течение трудовой деятельности;
- внеочередные осмотры - в случае необходимости (например, по медицинским показаниям).
Нововведения касаются работников, выполняющих определенные действия и обязанности, а именно:
- выполняющих задачи, требующие повышенного внимания и ответственности;
- имеющих доступ к потенциально опасным объектам или материалам;
- выполняющих работу с высоким риском воздействия на здоровье или безопасность других людей.
Осмотры необходимы прежде всего работникам следующих отраслей:
- транспортной отрасли;
- оборонного комплекса;
- энергетических предприятий;
- образовательной и медицинской сфер, если их работа требует взаимодействия с уязвимыми группами населения.
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