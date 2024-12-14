В воскресенье, 15 декабря, в Украине ожидаются осадки и порывы ветра 5-12 м/с, ночью до 5° мороза. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Температура ночью и днем ​​от 5° мороза до 2° тепла.

В последующие двое суток ожидается небольшой и умеренный снег. На юге и на западе страны преимущественно дождь.

На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный.

Напомним, в ноябре на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области на днях наблюдалось редкое атмосферное явление, которое называют "Карпатское море".

Увидеть подобное можно в основном осенью, когда туман, поднимающийся из долин, образует сплошное покрывало, и лишь горные вершины возвышаются над пространством, заполненным белыми как снег облаками.

Ранее мы публиковали десять советов, как подготовиться к встрече Нового года. 2025 год будет Годом Деревянной Змеи. Чтобы правильно встретить Год Деревянной Змеи, стоит уделить внимание выбору цветовой гаммы в одежде и украшениях. Также важно добавить элементы дерева в интерьер.