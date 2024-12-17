Лидер украинской ультраправой организации С14 Евгений Карась заявил, что ядерная война выгодна для Украины и вообще практически благо.

Об этом он сказал в интервью "Радио Байрактар".

"Ядерная война... Путин до этого не докатится. Почему? Потому что это хорошо, она нам выгодна. После ядерного удара уже ничего хуже не произойдет и в конце концов мы не будем ныть: "А-а-а, вот ядерная война..." Потому что ядерная война уже есть. Всё: дальше только воюем", - заявил Карась.

Он считает, что в случае ядерной войны от России отвернутся Китай и Индия, а Запад будет вынужден поддерживать Украину уже "весь". Карась добавил, что в гранитных пещерах неадертальцев был высокий уровень радиации, что поспособствовало эволюции.

"Поэтому я выступаю за ядерную войну. Но Путин на нее не пойдет, потому что она нам выгодна", - повторил Карась.

Напомним, после сообщений о решении Джо Байдена дать Украине разрешение на дальнобойные удары западным оружием по территории России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.

Какие будут последствия ядерной войны для Украины, если таковая начнётся, мы подробно анализировали в отдельном материале.