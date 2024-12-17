Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Владимиром Зеленским во Львове намекнул на возможность передачи в скором времени Украине истребителей МиГ-29.

Об этом Туск сказал на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

"Мы ожидаем быстрых решений от наших партнеров по НАТО. Может быть, мы будем готовы закончить нашу подготовку к передаче определенной техники, которую Украина ожидает от нас", - заявил премьер Польши.

"Я не могу сказать, что мы близки к этому решению, однако я надеюсь, что в скором времени мы сможем объявить хорошую новость", - добавил он.

Также премьер-министр Польши призвал не спекулировать на теме размещения миротворческого контингента в Украине.

"Польша не собиралась отправлять свои войска куда либо", - заявил Туск, отвечая на вопрос, как он оценивает возможность размещения миротворческого контингента в Украине.

Туск отметил, что необходимо усиливать Украину, "а не спекулировать, кто готов разместить свои войска".

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что его страна не может передать Украине свои МиГ-29 до получения новых истребителей, которые были заказаны у союзников и начнут поступать в 2026 году.

В свою очередь Зеленский упрекнул Польшу в отказе передавать Украине самолеты по схеме, согласованной с НАТО.

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