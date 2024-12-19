Лидеру группы "Пошлая Молли", 27-летнему уроженцу Харьковской области Кириллу Бледному (настоящая фамилия Тимошенко) запретили въезд в Европейский Союз на 10 лет после его высказывания о польском языке.

Об этом музыкант рассказал в интервью The Flow.

В ноябре прошлого года Бледный опубликовал в Инстаграме видео, на котором говорит, что его бесит польский язык.

"Знаете, что меня бесит в Польше? Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом у@банском языке, когда есть русский язык. Чуваки, просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке", — сказал тогда музыкант.

Позже Бледный объяснялся, что хотел на самом деле снять пародию на "имперского русского", и признал, что шутка получилась "неудачной и толстой" и извинился. Но это его не спасло.

В беседе с The Flow Бледный рассказал, что после публикации видео менеджер группы посоветовал ему уезжать из Европы, поскольку была вероятность депортации музыканта в Украину. Он последовал совету и спустя время попытался вновь заехать на территорию ЕС.

"Когда вся эта ситуация улеглась немножко, когда мне перестали поляки наваливать в личку, я понял, что уже ничего страшного не будет. Я поехал в Вильнюс писать альбом, и на границе с Вильнюсом меня задержали. Я там просидел несколько часов, потом пришла женщина и сказала: "Вам закрыт въезд на три года". Когда мы попытались подать апелляцию, нам пришла бумажка, что запрет уже продлен до 10 лет", — сообщил музыкант.

Как мы писали, после заявления Бледного о польском языке отменили концерт "Пошлой Молли" в Польше.

В минувшем году у Андрея Макаревича возникли проблемы с концертами в Казахстане после публичной поддержки Израиля.