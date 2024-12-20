Министерство юстиции РФ объявило украинского олигарха Рината Ахметова членом экстремистского объединения.

Об этом говорится в реестре ведомства.

"В перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", под 117-м номером добавлено объединение, членом которого является в том числе Ахметов Ринат Леонидович, родившийся 21 сентября 1966 года в городе Донецке, на основании решения Ленинского районного суда города Курска от 2 ноября 2023 года и определения Ленинского районного суда города Курска от 5 августа 2024 года", — указано в реестре.

В прошлом году российский суд обвинил компанию Ахметова "Метинвест" в финансировании ВСУ и "Азова".

Чуть менее года назад Минюст РФ создал перечень "нацистских организаций" и внес лозунг "Слава Украине" в список "нацистских символов".

А в 2022 году ведомство просило Верховный суд РФ признать украинский батальон "Азов" террористической организацией.