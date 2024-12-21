Министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша возмутил флаг Украинской повстанческой армии (УПА), замеченный на польском бронетранспортере "Росомак", переданном Киеву в рамках военной поддержки.

Об этом он написал на своей странице в Х.

Видео бронемашины под флагом УПА опубликовано в сети. На кадрах идет колонна машин ВСУ, и на передней виден черно-красный флаг.

"Флаги УПА на БТР "Росомак", поставленные Польшей украинской армии, – это провокация, которой не должно быть. Я приказал срочно вмешаться украинскому атташе в Варшаве, чтобы прояснить этот вопрос", – написал Косиняк-Камыш.

Ранее глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявил, что Польша не хочет отправлять своих миротворцев в Украину из-за "российского нарратива".

Война в Украине идёт 1032-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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