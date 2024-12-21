В Украину с официальным визитом приехал глава ЦРУ Уильям Бернс. Приезд этого руководителя Центрального разведывательного управления является последним.

О визите сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Обычно такие встречи не афишируют публично, и все наши встречи – и в Украине, и в других европейских странах, и в Америке, и в других частях мира – проходили без официального информирования. Но сейчас, после последнего визита, следует сказать открыто. Желаю тебе, Билл, и твоей семье только лучшего! Пусть удача тебя поддерживает", - написал Зеленский.

Он добавил, что "сохраняет контакт" с уходящим главой ЦРУ.

В феврале газета The New York Times написала, что Бернс тайно посещал Украину. Он приезжал, чтобы, как написало издание, "успокоить украинских лидеров", опасавшихся, что американские спецслужбы из-за блокировки помощи США станут менее активно помогать Киеву наносить удары по россиянам.

А летом прошлого года в прессы всплыло, что Бернс в мае 2023-го тайно ездил в Китай. По данным источников, глава ЦРУ мог пообщаться в Пекине с представителями китайской разведки.