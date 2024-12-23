Власти планируют закрыть военный телеграм-канал DeepState и мобилизовать его сотрудников в пехоту.

Об этом написала в своих соцсетях народная депутат Марьяна Безуглая.

По ее словам, за этим решением стоит лично главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState — последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта. В проекте мобилизация команды DeepState (в пехоту их, нет людей — нет проблемы). Обращение к СБУ и правоохранителям по разглашению информации (нечего здесь в OSINT играть). Всяческая дискредитация проекта (у Генштаба своя правда и "контролируемая" ситуация). Закрытие проекта (зачем все эти карты? достаточно лживых докладов)", - написала Безуглая.

Отметим, что за последнюю неделю карта Deep State стала заметно реже обновляться. Последнее обновление вышло за 21 декабря. В последний раз канал комментировал ситуацию на линии фронта 19 декабря. Обычно же телеграм-канал обновлял карту в ежедневном режиме и комментировал ситуацию на фронтах, сообщая о новых продвижениях российских войск.

Буквально вчера Безуглая заявила, что украинская пехота это "рабство в один конец".

А летом один из создателей ресурса DeepState обвинил командование ВСУ в том, что оно не владеет ситуацией на поле боя на Покровском направлении.