Врач акушер-гинеколог частного роддома в Киеве, из-за которого в мае 2020 года погиб младенец, приговорен к трем годам лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Это максимальный срок заключения по инкриминируемой статье.

Следствие пришло к выводу, что акушер-гинеколог заметил признаки ухудшения состояния плода, но не изменил тактику ведения родов, чтобы спасти жизнь младенцу.

"Во время ведения родов 32-летней женщины врач акушер-гинеколог произвел неправильную оценку данных КТГ-мониторинга плода и несвоевременно принял решение о проведении операции кесарева сечения", - говорится в сообщении.

Девочка с тяжелой асфиксией и другими тяжелыми осложнениями больше месяца боролась за жизнь в больнице в Оболонском районе, но умерла.

Больница должна выплатить женщине 1 млн 170 тыс. гривен компенсации морального вреда.

Женщина уточняла, что произошло это в роддоме Лелека.

Ранее мы писали, что патрульному полицейскому в городе Сумы пришлось принимать роды у местной жительницы. У 33-летней женщины начались активные схватки. Но она не подпускала к себе врачей, поэтому те обратились за помощью на линию 102.