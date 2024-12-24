Производитель эмблемы Mercedes-Benz объявил о банкротстве в виду кризиса в автомобильной промышленности Европы.

Об этом сообщает американский журнал Bloomberg.

В статье также говорится, что компания Gerhardi Kunststofftechnik GmbH сократила 1500 своих сотрудников в Германии.

Gerhardi была основана в 1796 году и начинала свою деятельность с производства металлических изделий. Позднее компания стала поставщиком решёток, ручек для дверей и мебели, а после и хромированных накладок для автомобилей Mercedes-Benz Group.

Напомним, из-за экономического кризиса в Германии никто не покупает автомобили.

Как пишет Bild, дорогие модели от Volkswagen и Audi, а также электрокары простаивают в предпродажных пунктах по шесть месяцев, некоторые даже больше года. Их общая стоимость оценивается как минимум в 300 миллионов евро.

Один из работников площадки признался, что "никогда раньше не сталкивался с чем-то подобным", хотя трудится на этом месте уже более десяти лет.

Ранее в Bloomberg писали, что Европа стоит на пороге нового энергетического кризиса.