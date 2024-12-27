Украина может потерять территории в Курской области РФ к весне.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американских официальных лиц.

По их словам, при более согласованных усилиях Москвы по вытеснению украинских войск из Курского региона, ожидающихся уже в январе, ВСУ смогут удерживать территорию лишь до весны, после чего им придется отступить – или они рискуют оказаться в окружении.

Это, как пишет агентство, ослабит Украину на переговорах, поскольку украинские чиновники заявили, что надеются использовать территорию, захваченную в Курской области, в качестве разменной монеты на любых переговорах.

Офис президента Украины не ответил на просьбу Bloomberg прокомментировать данную информацию.

Напомним, недавно сообщалось, что ВСУ отступили за реку Псел в Курской области РФ, оставив село Плехово. Журнал Forbes писал, что Плехово атаковали российские и северокорейские войска, которые имели численный перевес, и потому украинские военные оставили село.

Война в Украине идет 1038-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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