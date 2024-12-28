В сети разгорелся скандал из-за еврейского символа в центре Киева.

Все началось с того, что на своей странице в Facebook украинская певица Катя Chilly возмутилась установкой Ханукии на Майдане Независимости в Киеве.

По её мнению, в центре столицы Украины не должно быть символов "других народов".

"В центре украинского государства, в столице Украины, во время войны за Украину должен быть установлен символ украинского Рождества. Не другие символы. И не символы других народов. При всей толерантности и уважении. Уважение должно быть, в первую очередь, к своей земле, своему народу и своим традициям, которые охраняют это государство и народ", – написала певица.

Подобное высказывание вызвало бурную реакцию у пользователей сети.

Многие пользователи соцсети считают, что этим постом исполнительница продемонстрировала антисемитизм и отсутствие толерантности.

"Не понимаю вас. Я не еврейка, но мне стыдно за этот пост от человека, который якобы претендует на звание культурного. И за комментарии, которые он вызвал. Все культуры и этносы, проживающие в Украине (кроме, понятно, тех, с кем у нас война) заслуживают уважения, имеют своё место в публичном пространстве и обогащают нашу страну своим разнообразием. В Киеве и в Украине найдется место и Ханукии, и колядникам, которые вчера ходили со звездами, и мусульманскому месяцу. Простите, не ожидала от вас такой зашоренности, недальновидности и нетолерантности. Будто пост написала совковая антисемитка под 80 лет, а не человек, который большую часть жизни провел в независимой Украине".

"Я вас немного разочарую, но Иисус не был украинцем по происхождению. Угадаете, кем?"

"Евреи – это тоже наши граждане. В чём проблема? Почему многим так мешает Ханукия в центре Киева? Мне нравится разнообразие культур. Хорошо было бы иметь уважение к себе и к другим. Особенно в это время, когда все мы должны быть вместе".

В то же время, судя по комментариям Кати Чили, ее критика не переубедила и она продолжает настаивать на своем.

"Когда колониальное государство завоевывает землю, то в первую очередь устанавливает в центре свой флаг и символ", - написала Катя Чили в одном из комментариев.

Напомним, с Ханукией на Майдане был связан инцидент и в прошлом году - мужчина справил на нее малую нужду и снял видео с антисемитскими заявлениями. Позже он был задержан.